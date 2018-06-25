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Более 80 человек погибли при столкновениях в Нигерии

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Фото: Global Look Press/Next24online
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Как минимум 86 человек стали жертвами столкновений скотоводов и фермеров в нигерийском штате Плато.

Как передает агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию, тела погибших были обнаружены в деревнях региона Барикин Лади. В результате беспорядков шесть человек пострадали, сожжены около 50 жилых домов.

Конфликты между скотоводами и фермерами не являются редкими для Нигерии. В начале марта в результате подобных столкновений погибли по меньшей мере 15 человек. Основной причиной разногласий служит земля и источники воды. 

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