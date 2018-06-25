Мелкие штрафы за нарушения ПДД будут списывать со счетов автоматически

Судебные приставы будут взимать штрафы менее 3 тыс. рублей за нарушение ПДД автоматически и без возбуждения исполнительного производства. В дальнейшем алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий.

Банки спишут деньги со счета должника через два дня после получения уведомления от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), следует из поправок к правительственному законопроекту (есть у «Известий»), который готовится в Госдуме.

Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил «Известиям», что новация может привести к большому количеству ошибок, так как информационные системы российских ведомств несовершенны.

Подробнее — в материале «Известий»:

Штрафы переведут на упрощенку