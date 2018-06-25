Шнур и Слепаков спели в поддержку сборной России на ЧМ

Группа «Ленинград» и комик Семен Слепаков записали клип об успехах российской сборной.

До старта домашнего турнира Слепаков пел песни о провале нашей сборной, однако скептический прогноз не подтвердился. Теперь комик вместе с Сергеем Шнуровым поет футболистам оды. «Будет всё теперь иначе, будет всё наоборот. Пусть народа вы богаче — будет вас любить народ».

Авторы песни не скрывают: патриотический настрой российских футбольных фанатов может быстро смениться недовольством в случае неудачи в следующей игре.