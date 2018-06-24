В индийском штате Гоа определили зоны запрета на селфи
На нескольких пляжах индийского штата Гоа спасательные службы определили зоны, где запрещено делать селфи.
Телеканал NDTV сообщил в воскресенье, 24 июня, что всего обозначены 24 зоны вдоль побережья, где селфи запрещены.
В ближайшее время в этих зонах установят таблички с надписями о запрете, инструкцией в картинках и номер телефона экстренной помощи.
Решение о запрете селфи на пляжах принято после гибели нескольких человек — делавшие фотографии люди утонули.
В марте Каннский фестиваль запретил делать селфи на знаменитой красной дорожке.