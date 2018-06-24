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В индийском штате Гоа определили зоны запрета на селфи

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Фото: Depositphotos
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На нескольких пляжах индийского штата Гоа спасательные службы определили зоны, где запрещено делать селфи.

Телеканал NDTV сообщил в воскресенье, 24 июня, что всего обозначены 24 зоны вдоль побережья, где селфи запрещены.

В ближайшее время в этих зонах установят таблички с надписями о запрете, инструкцией в картинках и номер телефона экстренной помощи.

Решение о запрете селфи на пляжах принято после гибели нескольких человек — делавшие фотографии люди утонули.

В марте Каннский фестиваль запретил делать селфи на знаменитой красной дорожке‍.

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