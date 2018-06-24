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В Херсоне подожгли дом соратника Порошенко

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В Херсоне (Украина) неизвестные подожгли дом депутата Верховной рады. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции региона.

Информация о том, что у жилого дома горит крыша, поступила ночью. Никто не пострадал, возбуждено дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В ведомстве не назвали имя пострадавшего депутата. ТАСС со ссылкой на украинское издание Depo.ua утверждает, что это член «Блока Петра Порошенко» Александр Спиваковский.

6 апреля в Киеве подожгли православный храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери. Никто не пострадал.

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