В Херсоне подожгли дом соратника Порошенко

В Херсоне (Украина) неизвестные подожгли дом депутата Верховной рады. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции региона.

Информация о том, что у жилого дома горит крыша, поступила ночью. Никто не пострадал, возбуждено дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В ведомстве не назвали имя пострадавшего депутата. ТАСС со ссылкой на украинское издание Depo.ua утверждает, что это член «Блока Петра Порошенко» Александр Спиваковский.

6 апреля в Киеве подожгли православный храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери. Никто не пострадал.