Google предлагает узнать биографию Порошенко при запросе «поросенок»

Поисковая система Google при запросе слова «поросенок» предлагает ознакомиться с биографией президента Украины Петра Порошенко.

Первым на это обратило внимание издание TJournal.

Следом за украинским лидером среди популярных вариантов предлагаются мультфильм «Приключения поросенка Фунтика» и художественный фильм «Бейб: Поросенок в городе». У некоторых пользователей биография Порошенко показывается в приоритете лишь при запросе «поросенок Петр».

В феврале пользователи Reddit обнаружили ошибку поискового сервиса Google при попытке выполнить через приложение запрос «Отправить письмо Бараку Обаме». Поисковик вместо результатов выдачи демонстрировал хаотичный набор символов.