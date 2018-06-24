Выпускной мечты

В ночь с 23 на 24 июня в Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Незабываемый выпускной вечер начался с праздничного концерта на Дворцовой площади. Параллельно музыкальная программа проходила на стрелке Васильевского острова, у Троицкого моста и на водной сцене у стен Петропавловской крепости. Шоу продолжилось мультимедийным светопиротехническим спектаклем, кульминацией которого стал проход по Неве корабля под алыми парусами.

«Алые паруса» собрали в Северной столице около 80 тыс. лучших выпускников, 6 тыс. из которых приехали из других российских городов, а также из зарубежных стран — Киргизии, Армении, Эстонии, Сербии.