Выпускной мечты

Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Ведущие праздничного концерта — Иван Ургант и Даша Александрова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Гостями стали учащиеся как петербургских школ, так и учебных заведений других регионов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Певица Алсу разделила праздник с выпускниками и обратилась к ним с напутствием
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Министр просвещения РФ Ольга Васильева, председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (слева направо) поздравляют выпускников со сцены на Дворцовой площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Зрители во время праздничного концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Певица Виктория Дайнеко выступила на празднике выпускников в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Праздничное настроение на улицах города на Неве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Помимо школьников посмотреть на красочное мероприятие пришли жители города и туристы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На праздничном концерте «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Танцующие выпускники на празднике «Алые паруса» в Северной столице
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Зрители в ожидании яркого праздничного фейерверка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вид на ночной Петербург во время праздника выпускников «Алые паруса»
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
После полуночи в акватории Невы начался мультимедийный светопиротехнический спектакль
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Более 50 тысяч залпов выпустили в небо Санкт-Петербурга
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Музыкальное сопровождение шоу на Неве традиционно составлено только из композиций российских и советских композиторов
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
За последние годы праздник выпускников «Алые паруса» успел превратиться в одну из важнейших достопримечательностей Северной столицы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Фееричное представление на празднике выпускников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Ключевое событие праздника — появление в акватории Невы корабля под алыми парусами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Корабль под расцвеченным салютом небом Петербурга
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Роль сказочного галиота «Секрет» исполнил шведский бриг Tre Kronor at Stockholm («Три короны»)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Бриг вошел в Неву под выступление камерного хора Festino, объединенного оркестра «Струны Петербурга» Джазовой филармонии и Olympic Brass Orchestra, а также артистов балета Мариинского театра
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В ночь с 23 на 24 июня в Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Незабываемый выпускной вечер начался с праздничного концерта на Дворцовой площади. Параллельно музыкальная программа проходила на стрелке Васильевского острова, у Троицкого моста и на водной сцене у стен Петропавловской крепости. Шоу продолжилось мультимедийным светопиротехническим спектаклем, кульминацией которого стал проход по Неве корабля под алыми парусами. «Алые паруса» собрали в Северной столице около 80 тыс. лучших выпускников, 6 тыс. из которых приехали из других российских городов, а также из зарубежных стран — Киргизии, Армении, Эстонии, Сербии.
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