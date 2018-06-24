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Футболист сборной России ищет девушку через соцсети

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То чувство, когда работа не оставляет времени на личную жизнь. Приходится подключать телевидение. Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал, что не знает, где найти порядочную девушку.

При этом спортсмен видит свое будущее так: 25 лет, пик карьеры, рядом — ((любящая)) жена и дети. Избранницу ищет простую, но с изюминкой. 

Антон, не упусти шанс! Столько красавиц съехались в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. И они тоже любят футбол.  Девушки, свои лучшие фото и телефончик отправляйте Антону в личку Instagram. 

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