Футболист сборной России ищет девушку через соцсети

То чувство, когда работа не оставляет времени на личную жизнь. Приходится подключать телевидение. Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал, что не знает, где найти порядочную девушку.

При этом спортсмен видит свое будущее так: 25 лет, пик карьеры, рядом — ((любящая)) жена и дети. Избранницу ищет простую, но с изюминкой.

Антон, не упусти шанс! Столько красавиц съехались в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. И они тоже любят футбол. Девушки, свои лучшие фото и телефончик отправляйте Антону в личку Instagram.