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Суд наказал «зигующих» в Волгограде британских болельщиков

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Фото: twitter.com/@27khv
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Суд английского города Лестер ввел санкции против четырех английских болельщиков, нарушивших нормы морали на ЧМ-2018. Суд лишил 57-летнего Майкла Герберта из города Дерби права посещать футбольные матчи сроком на пять лет.

В интернете размещено видео, на котором мужчина, находясь в Волгограде, демонстрирует нацистское приветствие, сообщает телеканал Sky News.

Проходившим по этому же делу двум футбольным фанатам 52 и 58 лет выписано предупреждение. Рассмотрение их дел отложено до 26 июня.

Еще один болельщик, замешанный в другом инциденте, от посещения футбольных матчей сроком на три года. Подробности этого происшествия не уточняются.

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