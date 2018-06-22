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Власти Аргентины и Бразилии разберутся с непристойным поведением болельщиков на ЧМ

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Фото: Global Look Press/Thiago Bernardes
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Несколько инцидентов с непристойным поведением футбольных фанатов из Бразилии и Аргентины произошли во время проведения ЧМ-2018. Власти обеих стран пообещали расследовать обстоятельства произошедшего, одному из бразильцев грозит увольнение

Болельщики Бразилии оскорбили россиянку в Москве

Фанаты бразильской сборной сняли видео, на котором они поют непристойную песню на португальском языке, окружив молодую девушку, подпевающую им. В песне бразильцев неоднократно упоминались слова, означающие женский половой орган, россиянка повторяла эти же слова, явно не зная их значения. Это произошло в центре Москвы на Никольской улице.

Реакция властей Бразилии

На ролике замечен сотрудник южноамериканской авиакомпании Фелипе Уилсон. Бразильские СМИ сообщили, что его уволят за неподобающее поведение, как только мужчина вернется домой. В одной компании с ним оказался адвокат Диего Жатоба и лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниша. Руководство военного пообещало начать дисциплинарную проверку.

В четверг, 22 июня, стало известно, что против «пошутивших» над россиянкой бразильцев возбудили уголовное дело, личности всех участников видео устанавливаются, сообщили в прокуратуре столичного федерального округа Бразилии, пишет «Спорт-Экспресс».

Поведение фанатов вызвало возмущение бразильцев

Поведение соотечественников раскритиковали тысячи пользователей соцсетей. Осудили болельщиков депутат парламента Мария ду Розариу и модель Фернанда Лима. «Женщина даже не знала, что она повторяет. Это не смешно. Это мачизм», — написала Лима в Instagram.

Власти Аргентины наказали футбольного фаната

О мерах, принятых в отношение аргентинца Фернандо Пенови, сообщила на своей странице в Twitter министр безопасности страны Патрисия Буллрич. Мужчина попросил молодую россиянку, не знающую испанского языка, произнести непристойные и нецензурные фразы, снял происходящее на видео и опубликовал в Сети.

Власти Аргентины попросили организаторов мирового первенства по футболу лишить его права посещения матчей ЧМ-2018.

«После того как российские власти рассмотрели наше обращение, Фернандо Пенови, аргентинец, который использовал молодую россиянку для этих сальностей, не сможет больше войти на стадион», — написала аргентинский министр в Twitter.

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