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Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлять гостиничные услуги

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Пассажирам транзитных и задержанных авиарейсов будут предоставлять гостиничные услуги в пределах воздушных пунктов пропуска через государственную границу России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

В документе отмечается, что принятое решение позволит размещать отели в аэропортах в пределах территории КПП, а также «развитию дополнительных видов бизнеса в российских аэропортах», сообщает «РИА Новости».

При задержке вылета на два и более часов авиаперевозчик должен предоставить пассажирам возможность сделать два телефонных звонка или отправить сообщения по электронной почте, а также обеспечить прохладительными напитками.

Если вылет откладывается более чем на четыре часа, напоминает Роспотребнадзор, авиакомпания обязана накормить клиентов, разместить в гостинице, а если ожидание превышает восемь часов днем и шесть часов вечером — пассажира должны довезти до отеля. Для клиентов с детьми до семи лет предоставляется комната матери и ребенка. Хранение багажа, как и все перечисленные услуги, — бесплатные.

19 июня «Аэрофлот» был признан лучшей международной авиакомпанией в Европе по версии американской авиационной ассоциации APEX.

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