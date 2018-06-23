Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлять гостиничные услуги

Пассажирам транзитных и задержанных авиарейсов будут предоставлять гостиничные услуги в пределах воздушных пунктов пропуска через государственную границу России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

В документе отмечается, что принятое решение позволит размещать отели в аэропортах в пределах территории КПП, а также «развитию дополнительных видов бизнеса в российских аэропортах», сообщает «РИА Новости».

При задержке вылета на два и более часов авиаперевозчик должен предоставить пассажирам возможность сделать два телефонных звонка или отправить сообщения по электронной почте, а также обеспечить прохладительными напитками.

Если вылет откладывается более чем на четыре часа, напоминает Роспотребнадзор, авиакомпания обязана накормить клиентов, разместить в гостинице, а если ожидание превышает восемь часов днем и шесть часов вечером — пассажира должны довезти до отеля. Для клиентов с детьми до семи лет предоставляется комната матери и ребенка. Хранение багажа, как и все перечисленные услуги, — бесплатные.

19 июня «Аэрофлот» был признан лучшей международной авиакомпанией в Европе по версии американской авиационной ассоциации APEX.