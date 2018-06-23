Скончался барабанщик группы Pantera Винни Пол

Ударник групп Pantera и Hellyeah Винни Пол умер в возрасте 54 лет. Причины смерти не сообщаются.

В сообщении, размещенном на официальной странице Пола в Facebook, говорится, что музыкант скончался и подробности его смерти пока неизвестны. Семья попросила уважать право на приватность и не беспокоить ее.

Винни Пол (Винсент Пол Эббот) был одним из основателей группы Pantera. После ее распада в 2003 году вместе с братом Даймбэгом Даррелом, гитаристом, основал проект Damageplan. Группа прекратила существование после того, как в декабре 2004 года Даррела застрелили прямо на концерте. В 2006 году присоединился к Hellyeah.