Народный артист России, музыкант-балалаечник Михаил Рожков скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщается на странице его Благотворительного фонда в сети «ВКонтакте».

«Сегодня из жизни ушел замечательный человек, Артист с большой буквы Михаил Рожков!» — написал президент фонда Максим Гуменюк.

Советский и российский балалаечник-виртуоз известен своими исполнениями в фильмах «Война и мир», «Течет Волга», «А зори здесь тихие». Рожков участвовал в Великой Отечественной войне, в том числе и в Кёнигсбергской операции. 30 августа музыкант отметил бы 100-летие.