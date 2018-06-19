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Музыкант-балалаечник Михаил Рожков скончался на 100-м году жизни

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Фото: ТАСС/Александра Яковлева
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Народный артист России, музыкант-балалаечник Михаил Рожков скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщается на странице его Благотворительного фонда в сети «ВКонтакте».

«Сегодня из жизни ушел замечательный человек, Артист с большой буквы Михаил Рожков!» — написал президент фонда Максим Гуменюк.

Советский и российский балалаечник-виртуоз известен своими исполнениями в фильмах «Война и мир», «Течет Волга», «А зори здесь тихие». Рожков участвовал в Великой Отечественной войне, в том числе и в Кёнигсбергской операции. 30 августа музыкант отметил бы 100-летие.

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