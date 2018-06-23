Художник рисует добрые шаржи в поддержку сборной России на ЧМ-2018

Виталий Щербак рисует добрые шаржи в поддержку нашей команды на чемпионате мира по футболу 2018 года. От его кисти не ушел еще ни один игрок российской сборной. Досталось даже тренеру — Станиславу Черчесову.

Карикатурист делает набросок от руки и переводит в электронный вид. На всю сборную России у мастера ушла неделя. Художник, как и вся страна, болеет за наших.

А знаменитый фарфоровый завод в Дулево подготовит еще один подарок. Сувенирные тарелочки и горшки с официальным талисманом мундиаля — Забивакой.