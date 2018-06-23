Прямой эфир
Сюжет:

Художник рисует добрые шаржи в поддержку сборной России на ЧМ-2018

0
Выделить главное
вкл
выкл

Виталий Щербак рисует добрые шаржи в поддержку нашей команды на чемпионате мира по футболу 2018 года. От его кисти не ушел еще ни один игрок российской сборной. Досталось даже тренеру — Станиславу Черчесову.

Карикатурист делает набросок от руки и переводит в электронный вид. На всю сборную России у мастера ушла неделя. Художник, как и вся страна, болеет за наших.

А знаменитый фарфоровый завод в Дулево подготовит еще один подарок. Сувенирные тарелочки и горшки с официальным талисманом мундиаля — Забивакой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двойники персонажей «Игры престолов» появились среди болельщиков в Москве
Кот Ахилл назвал победителя матча сборной Бразилии с Коста-Рикой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017