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Два человека стали жертвами сильных дождей на юго-западе Китая

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Фото: REUTERS
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Два человека погибли в результате ливневых дождей в юго-западной части китайской провинции Юньнань, еще около 6,5 тыс. местных жителей пострадали от разгула стихии, сообщают местные власти.

В зоне бедствия дожди нанесли ущерб сельскохозяйственным культурам на площади около 600 га, а также размыли 10 км дорог и вызвал не менее 100 оползней. Наибольший урон ливни нанесли городам Цяоцзя и Луфан, а также населенным пунктам Чунси, Лаодянь и Машу, сообщает ТАСС.

Предварительный экономический ущерб китайскими властями оценивается в 8 млн юаней (около $1,2 млн). Спасатели продолжают работать в районах бедствия и помогают местным жителям покинуть наиболее пострадавшие районы провинции.

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