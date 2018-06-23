Останки неизвестного животного нашли в гробнице императора Китая

Ученые обнаружили останки неизвестного животного в императорской гробнице Китая.

Археологи изучали захоронение бабушки первого китайского императора Цинь Шихуана (259–210 годы до н. э.) в провинции Шэньси. В результате раскопок вместе с человеческими останками были найдены скелеты нескольких животных.

При этом череп одного из них исследователи идентифицировать не смогли, передает телеканал «360». В итоге британские ученые предположили, что он принадлежал виду гиббонов, который назвали Junzi imperialis.

Ранее ученые пришли к выводу, что во времена Империи инков врачи проводили больше успешных операций по трепанации черепа, чем хирурги в XIX веке.