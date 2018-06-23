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В Колумбии обнаружили тела эквадорских журналистов

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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
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Колумбийские власти информировали МИД Эквадора об обнаружении тел убитых эквадорских журналистов, сообщила министр иностранных дел страны Мария Анхела Ольгин.

«Вчера я позвонила главе МИД [Эквадора], чтобы сообщить ему, что мы нашли тела убитых журналистов», — цитирует Ольгин радиостанция Caracol.

По ее словам, представители эквадорских властей уже прибыли в колумбийский город Кали, чтобы организовать транспортировку тел журналистов на родину.

Двое журналистов газеты El Comercio и их водитель были похищены в марте этого года в северо-восточной части Эквадора у границы с Колумбией, где они собирали материал для редакционного задания.

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