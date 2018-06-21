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Власти Колумбии не усматривают признаков суицида в смерти ведущего Бородина

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Фото: youtube.com
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Сотрудники правоохранительных органов исключают версию суицида в смерти российского музыканта и телеведущего Андрея Бородина в Колумбии. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Боготе Евгений Наумов.

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«Нет признаков суицида, власти сказали, что это была естественная смерть», — цитирует его «РИА Новости».

Он также отметил, что сотрудники дипмиссии не были в курсе пребывания Бородина в Колумбии, поскольку он не вставал на консульский учет. Кроме того, посольству неизвестно, страдали ли ведущий депрессией.

21 июня дипмиссия РФ в Колумбии сообщила, что в стране скончался молодой шоумен и музыкант Андрей Бородин. Его тело было обнаружено в запертом номере отеля в Медельине. В полиции отметили, что смерть была ненасильственной, на месте не обнаружено признаков криминала. В Колумбию уже прилетела мать погибшего, чтобы забрать его тело на родину.

Андрей Бородин участвовал в популярных телевизионных шоу, в том числе в программах Comedy Club, «Голос», «Время покажет» и «Званый ужин». В октябре 2017 года он выпустил свой первый клип на песню Не made in China. Артист не называл точную дату своего рождения, но, согласно данным из открытых источников, ему было около 25 лет.

20 апреля шведского музыканта и диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, нашли мертвым на курорте в Маскате. Причиной смерти, предположительно, стал панкреатит, с которым музыкант боролся долгое время. Однако родственники артиста не исключают, что он сам мог нанести себе смертельное ранение. Диджея похоронили в Стокгольме 11 июня.

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