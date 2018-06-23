Иже с вувузелами

Выплеск эмоций на трибунах стадиона — едва ли не важнейшая составляющая игры. Без криков в поддержку своей команды, гудения вувузел и скандирования речевок футбольные баталии были бы совсем другим, куда более унылым спортом. Портал iz.ru посмотрел, как реагируют болельщики на матчах ЧМ 2018 в разных городах России и мира — ведь многим приходится смотреть матчи в трансляции.