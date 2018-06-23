Иже с вувузелами

Болельщик сборной Перу явно расстроен после матча со сборной Франции на Екатеринбург Арене
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Фото: REUTERS/Henry Romero
Фанатка сборной России на матче с египтянами
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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
«Вооот настолько мимо!»
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Трансляция матча Южной Кореи с Швецией в Сеуле
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Болельщик на стадионе Волгоград Арена перед игрой сборных Нигерии и Исландии
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Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
Ребенок из Лимы смотрит трансляцию матча Перу — Дания
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Фото: REUTERS/Sergio Moraes
Болельщики смотрят трансляцию матча Бразилия — Швейцария в Рио-де-Жанейро
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Матч Германия — Мексика транслировали на огромный экран у Бранденбургских ворот в Берлине
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Фото: REUTERS/Carl Recine
После проигрыша мексиканцам этот фанат сборной Германии явно не рад
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Болельщик французской сборной в московской фан-зоне во время матча с Перу
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Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
Болельщик Перу реагирует на забитый французами гол
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Фото: REUTERS/Jason Cairnduff
А этот перуанец просто закрыл лицо после забитого в ворота его команды гола
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Выплеск эмоций на трибунах стадиона — едва ли не важнейшая составляющая игры. Без криков в поддержку своей команды, гудения вувузел и скандирования речевок футбольные баталии были бы совсем другим, куда более унылым спортом. Портал iz.ru посмотрел, как реагируют болельщики на матчах ЧМ 2018 в разных городах России и мира — ведь многим приходится смотреть матчи в трансляции.
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