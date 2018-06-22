IAAF допустила до международных соревнований 33 россиянин

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 33 россиян для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

В декабре 2016 года IAAF на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешила легкоатлетам из РФ, которые соответствуют критериям ассоциации, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В конце декабря прошлого года практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения, но им позволили продлевать допуски в упрощенном порядке. В 2018 году из поданных в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций заявок было одобрено 58 из 182-х.