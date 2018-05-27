Легкоатлет Шубенков завоевал серебро на этапе «Бриллиантовой лиги»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в беге на 110 м с барьерами на третьем этапе «Бриллиантовой лиги» в США.

Россиянин смог преодолеть дистанцию за 13,08 секунды. Победа досталась ямайскому спортсмену Омару Маклеоду, его результат — 13,01 секунды. Бронзу завоевал американец Девон Аллен (13,13 секунды).

«Бриллиантовая лига» — коммерческие соревнования по легкой атлетике, организованные Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и состоящие из 14 этапов. В этом году финал «Бриллиантовой лиги» состоится в Брюсселе 31 августа.

IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в ноябре 2015 года после допингового скандала. В настоящий момент проводится работа по восстановлению членства организации. Российские спортсмены могут выступать в международных соревнованиях лишь в нейтральном статусе.



