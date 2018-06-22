Родившегося в Подмосковье зубра назвали в честь ЧМ-2018

Детенышу зубра, который родился в Приокско-Террасном заповеднике перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 года, дали кличку Мундиаль. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Животное появилось на свет 12 мая, он стал первым в этом году теленком-самцом, который родился в этом году в зоопарке, пишет НСН.

Теленок пока не отходит от матери по кличке Мурибелла, но сотрудники зоопарка уверены, что Мундиаль вырастет таким же могучим, как и его отец Мураками.

Как отмечает портал «Подмосковье сегодня», имена всех подмосковных зубров начинаются на «Му», чтобы обозначить регион их рождения.

9 июня стало известно, что в Московском зоопарке родились детеныши восточносибирской рыси.