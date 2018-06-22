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Глава ЛНР прокомментировал приговор «трибунала» Порошенко‍

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Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал справедливым решение Украинского народного трибунала (УНТ), который заочно приговорил президента страны Петра Порошенко и еще семь политиков к пожизненному заключению и конфискации имущества за военные преступления в Донбассе.

«Виновные должны понести наказание за преступления, совершенные против народа», — сказал Пасечник, которого цитирует Луганский народный центр

Он отметил, что руководство страны судили за то, что они «фактически совершали геноцид» в 2014 году. Далее все материалы намерены направить в Службу безопасности Украины (СБУ), Генпрокуратуру и различные международные инстанции.

По словам советника Порошенко Юрия Бирюкова, этот приговор является «обострением психоза». Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «всех вылечат».

Приговор Порошенко и другим политикам был вынесен 22 июня на Театральной площади в Луганске. В списке также оказались украинский премьер Владимир Гройсман, глава МВД страны Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и многие другие. Всех их обвинили в геноциде, нарушении законов войны, терактах, блокаде Донбасса, пропаганде войны.

УНТ был создан инициативной группой украинцев из Донецка и Луганска. Суд рассматривает дела на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине, началась в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 10 тыс. человек.

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