Политолог оценил возможную реакцию Запада на преступления Киева в Донбассе

Преступления Киева против жителей Донбасса настолько очевидны, что их уже скоро перестанут игнорировать на Западе. Такое мнение высказал политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik. Так он прокомментировал новость о том, что Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений заочно приговорил президента Украины Петра Порошенко и еще семерых представителей киевской власти к пожизненному сроку за преступления в Донбассе.

Осташко обратил внимание на то, что все заявления, которые делаются в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в Киеве, традиционно игнорируют, что говорит о наплевательском отношении политиков к мнению живущего там народа.

«Украинские власти уверены, что мир всё равно не обратит внимания на их мнение. До последнего времени для этого были основания, потому что все заявления ДНР и ЛНР полностью игнорировались Западом. Но сейчас, думаю, ситуация меняется», — приводит слова эксперта «РИА Новости».

По его мнению, это связано в том числе и с изменением отношения Запада к Киеву. Осташко пояснил, что на Украине начинается активная предвыборная кампания и вряд ли за рубежом хотят, чтобы «практически недееспособный» Порошенко пошел еще на один президентский срок.

В конце февраля 2018 года в ДНР объявили о создании «народного трибунала», чтобы оценить военные преступления украинской власти и силовиков начиная с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи будут гражданами республики.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть, которая пришла после госпереворота и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них антитеррористическую операцию (АТО).

В конце апреля 2018 года Порошенко объявил о смене формата АТО на «Операцию объединенных сил». Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.