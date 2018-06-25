Макбет из племени дикарей

На сцене Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко состоялась последняя премьера 99-го сезона. Постановочная команда в составе Камы Гинкаса (режиссер), Феликса Коробова (дирижер), Сергея Бархина (сценограф), Марии Даниловой (художник по костюмам) представила оперу Джузеппе Верди «Макбет» по мотивам одноименной трагедии Шекспира. Спектакль рекомендуется поклонникам музыки великого итальянца и сторонникам нестандартных сценических концепций.

Занавеса нет, во всю ширь сцены раскинулся помост с приподнятым краем, наподобие тех, что используют для своих трюков скейтбордисты. По наклонной стороне удобно скатываться и трудно подниматься — оба действия в спектакле присутствуют. Помост задрапирован приятной на вид тканью песочного цвета, на которой произрастают лиловые кусты вереска. Границы авансцены отмечены зарослями из павлиньих перьев, картинно волнующихся при каждом дуновении. Из ветродуя в сторону помоста летят, блестят, переливаются то ли крупные лепестки, то ли мелкие листья. К картинке прилагаются не менее стильные аксессуары — соломенные кибитки с деревянными колесами и королевский трон, также сооруженный из дерева и соломы. Выносят его в комплекте с корзинкой, наполненной монаршими дарами.

Представленный на сцене мир выглядит уютным и по-патриархальному благостным, чего нельзя сказать о его обитателях. Судя по экипировке, это воинственное племя людоедов, кочующих с места на место в поисках соответствующего пропитания. На копья насажены человеческие головы, вместо короны правителя используются человеческие черепа. Трупы врагов складируют. Целлулоидные трупики младенцев сгребают лопатами. Цена человеческой жизни равна нулю. Дикари — что с них взять… Режиссерская концепция отличается законченностью и самодостаточностью — мир жесток и воспроизводит жестокость. От природы добры только дети (мальчик в белом красиво резвится под дождем из блестящих лепестков), но и они быстро становятся вровень с родителями.

Опера Верди, не отвергая этих смыслов, повествует о другом, и в первую очередь о муках нечистой совести, которые в итоге сводят в могилу короля Макбета и его супругу. Понятие греха и чувство вины малосовместимы с архаической дохристианской концепцией, и тем не менее соседство двух взаимоисключающих историй — режиссерской и музыкальной — оказывается вполне мирным. Во всяком случае особого дискомфорта не возникает, возможно, в силу природной гибкости нашего восприятия: зритель в зависимости от предпочтений выбирает в качестве приоритета либо картинку, либо звук. Я выбрала второе и не пожалела: музыкальное качество постановки выше всяких похвал, причем во всех компонентах.

Идеально сбалансированный оркестр, умеющий выдать тончайшее пианиссимо и деликатное фортиссимо. Достойные солисты — Алексей Шишляев (Макбет), Владимир Дмитрук (Макдуф), Денис Макаров (Банко) Валерий Микицкий (Малькольм), творчески освоившие ариозно-речитативную манеру, изобретенную Верди для этой оперы. Великолепная солистка — Наталья Мурадымова (Леди Макбет), убедительная как в моменты торжества, так и в минуты умопомрачения. Наконец, главный герой этой постановки — удивительно стройный хор (хормейстер Станислав Лыков), придающий частной истории вселенский масштаб.