Выпавшей из окна элитной высотки в Москве оказалась участница «Дома 2»
Девушка, выпавшая из окна 19-этажа элитной высотки в Москве на Минской улице, оказалась бывшей участницей «Дома-2» Анастасией Тарасюк, сообщает телеканал РЕН ТВ.
От полученных травм девушка скончалась на месте.
Она снимала в этом доме квартиру. О своем переезде Тарасюк сообщала в Instagram.
«Переезд — дело непростое, но я это сделала. Осталось только разобрать вещи», — написала она 6 июня.
По некоторым данным, в последнее время участница шоу пребывала в депрессии из-за неразделенной любви.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Анастасия Тарасюк пришла на шоу «Дом-2» осенью 2013 года, когда ей было всего 19 лет. На проекте она пробыла 20 дней.
Ранее появилась информация, что выпавшая из окна женщина является уроженкой Филиппин.