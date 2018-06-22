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Выпавшей из окна элитной высотки в Москве оказалась участница «Дома 2»

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Девушка, выпавшая из окна 19-этажа элитной высотки в Москве на Минской улице, оказалась бывшей участницей «Дома-2» Анастасией Тарасюк, сообщает телеканал РЕН ТВ

От полученных травм девушка скончалась на месте.

Она снимала в этом доме квартиру. О своем переезде Тарасюк сообщала в Instagram

«Переезд — дело непростое, но я это сделала. Осталось только разобрать вещи», — написала она 6 июня.

По некоторым данным, в последнее время участница шоу пребывала в депрессии из-за неразделенной любви.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Анастасия Тарасюк пришла на шоу «Дом-2» осенью 2013 года, когда ей было всего 19 лет. На проекте она пробыла 20 дней. 

Ранее появилась информация, что выпавшая из окна женщина является уроженкой Филиппин.

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