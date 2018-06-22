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Дороги в центре Южно-Сахалинска перекроют из-за бала выпускников

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Ограничения движения городского транспорта планируют ввести на центральных улицах Южно-Сахалинска в связи с проведением бала выпускников завтра, 23 июня.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, ограничения будут действовать на время подготовки торжества и самого бала выпускников на нескольких улицах в районе площади Ленина с 9:00 до 23:00, сообщает ИА SakhalinMedia.

Различные ограничения затронут улицы Карла Маркса, Амурскую, Ленина.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее убрать свои припаркованные машины с мест ограничений. Также водителей просят быть внимательней и заблаговременно продумать свои маршруты.

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