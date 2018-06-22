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Путин назначил Юмашева своим советником

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Президент России Владимир Путин назначил бывшего руководителя администрации Кремля Валентина Юмашева своим советником. Работать на этой должности он будет на общественных началах,

Соответствующее распоряжение президент подписал в пятницу, 22 июня, сообщается на сайте главы государства.

В 1996 году Юмашев уже занимал пост советника первого президента России Бориса Ельцина по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. После этого, в 1997-1998 годах, он руководил администрацией Кремля. 

Также Путин назначил своим советником премьера Чечни Абубакара Эдельгериева.

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