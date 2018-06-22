Путин назначил Юмашева своим советником
Президент России Владимир Путин назначил бывшего руководителя администрации Кремля Валентина Юмашева своим советником. Работать на этой должности он будет на общественных началах,
Соответствующее распоряжение президент подписал в пятницу, 22 июня, сообщается на сайте главы государства.
В 1996 году Юмашев уже занимал пост советника первого президента России Бориса Ельцина по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. После этого, в 1997-1998 годах, он руководил администрацией Кремля.
Также Путин назначил своим советником премьера Чечни Абубакара Эдельгериева.