В Сколково создали дозиметр для авиации

Россияне, часто пользующиеся авиатранспортом, теперь смогут контролировать дозу радиации, воздействию которой они подвергаются на большой высоте, — там, где воздух разрежен и потому плохо защищает от космического излучения. В Сколково разработан инновационный дозиметр-радиометр DO-RA, позволяющий вести непрерывный мониторинг облучения организма. С помощью специальной программы на смартфоне авиапассажир может в любой момент узнать, не приближается ли накопленная доза радиации к опасному порогу. Эксперты считают, что подобный прибор особенно необходим работникам авиационной отрасли, которые подвергаются воздействию ионизирующего излучения в силу производственной необходимости.

Космическое излучение опасно не только для космонавтов: оно небезобидно также и для авиапассажиров, а особенно для авиаперсонала. Во время перелетов на высотах 10 км и выше люди, находящиеся в самолете, подвергаются воздействию повышенного уровня космической и солнечной радиации. Но у человека нет органа чувств, способного реагировать на вредоносную радиацию.

На проблему обратили внимание в 1980-е годы прошлого века. До этого самолеты летали на сравнительно небольших высотах (6–8 км), где плотный слой атмосферы надежно защищает человека от космической радиации. Однако из соображений экономии топлива (его расходуется тем меньше, чем разреженней атмосфера, то есть чем выше летит самолет) пассажирская авиация поднималась всё выше и выше, и сегодняшние авиалайнеры совершают длительные перелеты, находясь на расстоянии 10–12 км от Земли. На такой высоте интенсивность космического излучения превышает земную норму в десятки раз. Причем радиация накапливается в организме: сила ее вредоносного воздействия зависит не только от интенсивности излучения, но и от времени, в течение которого человек находился в условиях повышенного радиационного фона. Ученые и инженеры в Сколково разработали прибор и программное обеспечение, позволяющие следить за количеством космического излучения, которое накапливает организм человека во время авиаперелетов.

— Разработка и совершенствование технологии регистрации ионизирующего излучения DO-RA ведется в Сколково практически с момента основания фонда, с 2011 года, — рассказал «Известиям» операционный директор кластера ядерных и космических технологий фонда «Сколково» Владимир Туртиков. — Сейчас программно-аппаратное решение уже запатентовано, а также налажен выпуск прибора небольшими сериями.

Технология DO-RA основана на твердотельных кремниевых датчиках излучения, данные с которых аккумулируются и обрабатываются специальным программным обеспечением на смартфоне или планшетном компьютере. Программа на смартфоне в любой момент времени сообщает о дозе, полученной организмом за день, последний месяц и прошедший год. Более старые данные можно не учитывать, поскольку радиация не только накапливается, но и выводится из организма.

— Международная организация гражданской авиации ICAO обязывает авиаперевозчиков устанавливать системы дозиметрического контроля только на те самолеты, которые летают выше 15 км, — рассказал «Известиям» руководитель проекта DO-RA Владимир Елин. — Между тем уже на привычной нам 10-километровой высоте уровень космической радиации превышает земную норму в два десятка раз в умеренных широтах и почти в сотню раз в районе полюса.

Профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Наталья Серова рассказала «Известиям», что за четыре часа полета на современном авиалайнере пассажир получает примерно такую же дозу радиации, как пациент клиники за один сеанс компьютерной томографии. Но в медицинских учреждения принимают специальные меры для максимальной защиты врачей и пациентов от вредоносного облучения. В авиации же дело пока не идет дальше контроля и ограничения количества времени, проводимого летным персоналом в воздухе в течение определенного периода времени.