Прямой эфир

«Магнит» возглавила экс-гендиректор «Пятерочки»

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» возглавила Ольга Наумова, которая пришла в компанию в апреле на должность исполнительного директора. Такие данные приводятся в материалах «Магнита» на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров ритейлера заключил контракт с Наумовой на три года.

Она вступает в должность с 22 июня, сменив на этом посту Хачатура Помбухчана, чьи полномочия прекратились 21 июня в связи с его увольнением по собственному желанию. С этой же даты прекратились полномочия Помбухчана как председателя правления ритейлера. 

Перед тем, как прийти в «Магнит», Наумова была гендиректором продуктовой сети «Пятерочка» — главного конкурента «Магнита» — Х5 Retail Group.

В феврале банк ВТБ купил у миллиардера Сергея Галицкого 29,1% акций сетевого ритейлера «Магнит». Руководство кредитора допустило слияние «Магнита» с другими ритейлерами и дальнейшую экспансию торговой сети в регионы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о закрытии сети магазинов «Перекресток Экспресс»
В Китае нашли самый неудобный в мире магазин


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017