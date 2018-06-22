«Магнит» возглавила экс-гендиректор «Пятерочки»

Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» возглавила Ольга Наумова, которая пришла в компанию в апреле на должность исполнительного директора. Такие данные приводятся в материалах «Магнита» на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров ритейлера заключил контракт с Наумовой на три года.

Она вступает в должность с 22 июня, сменив на этом посту Хачатура Помбухчана, чьи полномочия прекратились 21 июня в связи с его увольнением по собственному желанию. С этой же даты прекратились полномочия Помбухчана как председателя правления ритейлера.

Перед тем, как прийти в «Магнит», Наумова была гендиректором продуктовой сети «Пятерочка» — главного конкурента «Магнита» — Х5 Retail Group.

В феврале банк ВТБ купил у миллиардера Сергея Галицкого 29,1% акций сетевого ритейлера «Магнит». Руководство кредитора допустило слияние «Магнита» с другими ритейлерами и дальнейшую экспансию торговой сети в регионы.



