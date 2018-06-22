Разведку у границ России за неделю провели 20 летательных аппаратов

Воздушную разведку вдоль российских границ на минувшей неделе провели 20 летательных аппаратов. Самолеты ВВС РФ поднимались на перехват семь раз.

Как сообщило издание Вооруженных сил «Красная звезда», нарушений воздушного пространства России допущено не было.

«Семь подъемов истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы России», — приводит выдержку из сообщения «Газета.ру».

Ранее, 17 июня, американские военные самолеты провели многочасовую разведку у границ РФ. До этого, 15 июня, Минобороны РФ сообщило, что истребители сил ПВО за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ РФ семь раз.