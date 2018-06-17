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Американские военные самолеты провели многочасовую разведку у границ РФ

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и беспилотный летательный аппарат американских ВВС 4B Global Hawk совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России на Черном море.

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Таким данные приводят западные мониторинговые авиационные ресурсы.

Как отмечает ТАСС, дальний беспилотник поднялся с базы Сигонелла (Сицилия, Италия) и более пяти часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и Краснодарского края. Особенность этого аппарата в том, что он способен вести разведку «на большую глубину» территории противника.

В то же время у черноморских границ РФ был замечен P-8A Poseidon. Он преимущественно вел разведку близи Севастополя, находясь при этом в воздушном пространстве международных вод Черного моря.

Кроме того, он осуществил полет у Краснодарского края в районе Новороссийска и Туапсе.

15 июня Минобороны РФ сообщило, что истребители сил ПВО за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ РФ 7 раз. Всего у российских рубежей были замечены 12 летательных аппаратов, ведущих разведку.

Нарушения воздушной границы допущено не было.

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