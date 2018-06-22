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Двое мужчин осуждены на 16 лет за ограбление ювелирного магазина в Туле

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Центральный районный суд города Тулы вынес обвинительный приговор двум мужчинам, которые ограбили ювелирный магазин. Совокупное наказание составило 16 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом было установлено, что 3 декабря 2017 года, ранее судимый 36-летний мужчина и его 24-летний напарник ворвались в ювелирный магазин и похитили несколько золотых цепочек, стоимость которых варьировалась от 148 тыс. до 285 тыс. рублей. При этом, они были вооружены сигнальным пистолетом и баллончиком с газом, сообщают ИА «Тульские новости».

Также, злоумышленники напали на сотрудницу магазина, брызнув ей в глаза из баллончика. В результате у женщины диагностированы химический ожог роговицы и конъюктивы обоих глаз первой степени.

В общей сложности ущерб магазину был оценен почти в 866 тыс. рублей. Ущерб возмещен в размере 717 тыс. рублей.

Суд признал подозреваемых виновными в разбое по ч. 3 ст. 162 УК РФ. 36-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима. Второго осужденного приговорили к лишению свободы на семь лет и три месяца с отбыванием в колонии строгого режима.

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