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Сотрудница ломбарда помогла задержать грабителя в Красноярске

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Сотрудница ломбарда удерживала грабителя до приезда сотрудников полиции в Советском районе Красноярска. Мужчина пытался вынести ювелирные изделия на сумму 200 тыс. рублей.

Инцидент произошел сегодня утром, 14 марта, в одном из городских ломбардов. Мужчина зашел в организацию в медицинской маске, скрывающей его лицо, и попытался ограбить заведение, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Он напал на сотрудницу ломбарда и начал ее душить, но женщина не растерялась. Она нажала на тревожную кнопку, а затем сумела вырваться из рук грабителя и запереть его в помещении до приезда полиции.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба от действий злоумышленника составила порядка 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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