Рекордный процент рефинансирования кредитов зафиксирован в России

Доля новых кредитов, направленных на погашение взятых ранее, в I квартале 2018 года достигла рекордных 53,9%. Об этом свидетельствуют результаты расчетов Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились «Известия».

Как отмечают эксперты, на данный момент сложились благоприятные условия для рефинансирования: заемщики могут уменьшить ставку по кредиту на несколько процентных пунктов. Эта тенденция оздоравливает кредитные портфели банков и сектор, уменьшая риски и удешевляя займы.

«Программы рефинансирования предлагаются многими российскими банками. Они, как правило, отличаются большей гибкостью в управлении своим фондированием, а следовательно, могут предлагать конкурентные ставки по кредитованию», — отметила глава департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

По словам управляющего директора Бинбанка Дмитрия Гузнера, сейчас перекредитование позволит клиенту уменьшит ставку по кредиту на 2–7 п.п.

Подробнее о преимуществах рефинансирования и прогнозах экспертов читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россияне рефинансировали рекордное количество займов