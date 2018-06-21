Парикмахеры Бурятии обвинили буддистов в своих убытках

Бурятские парикмахеры обвинили в своих убытках буддистов, а точнее тибетский гороскоп «Зурхай», который не позволяет делать стрижку в определенные дни. Дело в том, что многие жители республики перед различными действиями руководствуются именно лунным календарем — от ухода за скотом до похода к врачу.

Так, директор филиала учебного центра «Миллениум» в Улан-Удэ Елена рассказала, что такая проблема действительно существует далеко не первый год.

«И бывают дни, когда клиенты не выстраиваются в очередь, как обычно, а идут по одному-два человека или не идут совсем. Сначала ломаешь голову, а потом смотришь в «Зурхай», видишь, например, «стрижка волос — к болезни и хвори», и всё становится понятно», — приводит ее слова «Московский комсомолец».

Специалисты говорят, что лунный календарь, который есть во многих СМИ, собирает по несколько тысяч просмотров. По их подсчетам, в прошлом году в каждом месяце было около 12 дней, когда поход в парикмахерскую был противопоказан.

В Буддийском университете пояснили, что такие прогнозы носят «предупредительный» характер. По словам ректора учебного заведения Дымбрыла багши Дашибалданова, если в «опасные» дни постричь волосы, то можно потерять энергию, которая якобы в них находится.

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