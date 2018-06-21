Прямой эфир

Парикмахеры Бурятии обвинили буддистов в своих убытках

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бурятские парикмахеры обвинили в своих убытках буддистов, а точнее тибетский гороскоп «Зурхай», который не позволяет делать стрижку в определенные дни. Дело в том, что многие жители республики перед различными действиями руководствуются именно лунным календарем — от ухода за скотом до похода к врачу.

Так, директор филиала учебного центра «Миллениум» в Улан-Удэ Елена рассказала, что такая проблема действительно существует далеко не первый год.

«И бывают дни, когда клиенты не выстраиваются в очередь, как обычно, а идут по одному-два человека или не идут совсем. Сначала ломаешь голову, а потом смотришь в «Зурхай», видишь, например, «стрижка волос — к болезни и хвори», и всё становится понятно», — приводит ее слова «Московский комсомолец».

Специалисты говорят, что лунный календарь, который есть во многих СМИ, собирает по несколько тысяч просмотров. По их подсчетам, в прошлом году в каждом месяце было около 12 дней, когда поход в парикмахерскую был противопоказан.

В Буддийском университете пояснили, что такие прогнозы носят «предупредительный» характер. По словам ректора учебного заведения Дымбрыла багши Дашибалданова, если в «опасные» дни постричь волосы, то можно потерять энергию, которая якобы в них находится.

Ранее социологи выяснили, какие знаки зодиака не нравятся работодателям и как гороскоп может повлиять на карьеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал о своей вере в приметы и ежедневной готовке салата
Пятак и халява: студенческие приметы и суеверия
Пятак и халява: студенческие приметы и суеверия
25 января в России отмечают Татьянин день, известный также как праздник всех студентов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017