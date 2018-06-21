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Верховный суд допустил возврат денег взяткодателю при контроле сделки оперативниками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов
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Деньги и другие ценности могут быть возвращены взяткодателю, если он заранее сообщил о преступлении, а сделка осуществлялась под контролем оперативников с целью задержания вымогателя, говорится в постановлении пленума Верховного суда России.

Во всех остальных случаях средства или имущество, переданные для коммерческого подкупа, подлежат конфискации. Ценности не возвращаются взяткодателю, даже если он освобожден от уголовной ответственности, что применяется в отношении людей, которые активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, сообщает «Интерфакс».

По данным Верховного суда, в 2017 году за коррупционные преступления были осуждены почти 10 тыс. человек.

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