«Руки-базуки» прошел обследование в психиатрической больнице

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, более известный в Сети как «Руки-базуки», рассказал об обследовании, которое он прошел в психиатрической больнице. По его словам, сделал он это по совету интернет-пользователей.

Этому событию молодой человек посвятил две видеозаписи в Instagram. На первой он на фоне больницы рассказывает о том, что «пошел сдаваться». Спустя некоторое время в соцсети появился новый ролик, в котором Терешин отчитался, что прошел обследование.

«Сказали, что я нормальный», — рассказал он.

Многие подписчики выразили сомнение в том, что молодой человек действительно проходил обследование. Они посчитали подозрительным вывод специалистов, о котором отчитался Терешин.

Молодой человек стал известен из-за злоупотреблений инъекциями синтола. В марте блогер сообщил, что два дня пролежал в кровати с высокой температурой. По его словам, из-за синтола руки опухли в два раза. После этого он сообщил об улучшении своего состояния.