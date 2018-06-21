Неатомный ледокол «Обь» спущен на воду в Выборге

Первый неатомный ледокол «Обь» спущен на воду в Ленинградской области, сообщает Росатомфлот. Строительство судна заняло почти два года.

Длина ледокола составляет 89 м, ширина — 22 м. Экипаж «Оби» рассчитан на 19 человек. Портовый ледокол сможет работать во льду толщиной 1,5 м на скорости два узла и развивать скорость четыре узла в битом льду толщиной до 5 м. Кроме того, благодаря специальному устройству винто-рулевых колонок, расположенных попарно в корме и на носу, судно будет способно маневрировать в любом направлении.

По словам первого заместителя генерального директора и главного инженера предприятия Мустафы Кашки, «Обь» станет первым неатомным ледоколом Росатомфлота.

«Несмотря на отсутствие ядерной энергетической установки, портовый ледокол обладает достаточной мощностью и исключительной маневренностью, что позволит ему выполнять полный объем работ в Обской губе», — отметил он.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Росатомфлот заказал финской компании Akler Arctic Technology разработку концептуального проекта ледокола, работающего на сжиженном природном газе. Мощность судна должна составить около 40 МВт.