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Пожар на свалке под Саратовом не могли потушить более двух недель

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Коммунальным службам удалось полностью ликвидировать возгорание на мусорном полигоне недалеко от жилых домов в пригороде Саратова. За сутки горение мусора ликвидировано на территории в 1 га, а за неделю — на 5 га. Группировка техники была увеличена втрое. Ситуация на полигоне отслеживается в круглосуточном режиме, сообщает региональное министерство информации и печати.

Сразу два мусорных полигона загорелись в пригороде Саратова 3 июня. Они расположены в нескольких километрах друг от друга. Один из них удалось быстро потушить, второй горел на протяжении более двух недель. На пожар приезжал губернатор Валерий Радаев. Он потребовал в три раза увеличить количество работающей на пожаре техники, поскольку дым, идущий на город, мог привести к экологической катастрофе.

Сейчас, как сообщает ИА «Взгляд-инфо», в Саратовской области зарегистрировано два природных пожара. Так, недалеко от населенного пункта Славный фиксируется шесть термоточек с возгоранием. Площадь пожара — более 10 кв. км. А на границе с Озинском районом площадь пожара составляет около 2 кв. км. В пресс-службе ГУ МЧС региона утверждают, что угрозы населенным пунктам нет.

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