Власти Ставрополя связали рост числа ДТП с нелегальными перевозками

В Ставрополе возникла конкуренция между водителями маршруток, которые работают нелегально. В администрации города считают, что это привело к увеличению числа ДТП.

В комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения отмечают, что водители маршруток устраивают гонки, чтобы раньше подъехать к остановке и перехватить больше пассажиров. Только с начала 2018 года, по данным мэрии, за нарушения правил дорожного движения были уволены пять водителей. Еще девять человек отстранили от управления транспортным средством, сообщает NewsTracker.

Чиновники отмечают, что привлечь к ответственности возможно только официально работающих водителей. Наказать нелегалов значительно сложнее. Мэрия планирует выработать комплекс мер по борьбе с незаконными перевозками.