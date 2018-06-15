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Пенсионерка умерла в Твери после падения из маршрутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пожилая пассажирка маршрутки в Твери скончалась после того, как ее вытолкнула из транспорта другая спешащая пассажирка. Об этом сообщили в региональном СК.

Инцидент произошел 13 июня. 69-летняя погибшая ехала в транспорте вместе с другими пассажирами, когда одной из женщин нужно было выйти на остановке. Пытаясь выскочить из маршрутки, женщина толкнула пенсионерку, в результате чего та упала на асфальт с высоты своего роста, получила травму головы и скончалась на месте, сообщает «Ридус».

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Со слов очевидцев был составлен фоторобот подозреваемой, которая с места трагедии скрылась. Ей грозит наказание до двух лет тюремного заключения.

13 июня в Твери осудили группу женщин, похищавших деньги у пенсионеров.

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