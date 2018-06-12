Скончался впавший в кому на отдыхе в Португалии двухлетний русский мальчик

Двухлетний мальчик Тихон из России, впавший в кому после воспаления гортани в Португалии, умер в Москве. Об этом сообщил во вторник, 12 июня, отец ребенка.

«Сегодня наш солнечный мальчик нас покинул. Он сражался за жизнь, как лев, даря нам надежду, но чуда, к сожалению, не произошло. Тишка, спасибо тебе», — написал мужчина на своей странице в Facebook.

В конце мая этого года ребенку стало плохо после перенесенного ларингита во время отдыха на острове Терсейра в Португалии. «Интерфакс» со ссылкой на родственников сообщал, что мальчик потерял сознание и пережил клиническую смерть. Как сообщал его отец в соцсети, ребенок находился в реанимации госпиталя Hospital de Santo Espirito da Ilha Terceira в коме с подключенным аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи при этом говорили о возможных серьезных повреждениях головного мозга Тихона.

Родители малыша связались с Минздравом и консульством России в Португалии в надежде получить помощь. Посредством частной авиаперевозки ребенок был доставлен в Москву.

10 июня сообщалось о 16-летнем челябинце, впавшем в кому на отдыхе в турецкой Анталье. По словам сотрудника генконсульства России в городе, подростка обнаружили в бассейне в бессознательном состоянии. Представители страховой компании отнесли произошедшее к страховому случаю.