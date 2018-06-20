Три человека погибли в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге

Три человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении маршрутки и двух легковых автомобилей в Санкт-Петербурге.

Еще пять человек пострадали и были осмотрены врачами, передает РЕН ТВ. Авария произошла на Петергофском шоссе в Петродворцовом районе.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что водителям в Липецкой области выписано штрафов более чем на 112 млн рублей. При этом сотрудники ГИБДД отмечают снижение аварийности на дорогах.