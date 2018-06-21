Жители подмосковных городов жалуются на полчища гусениц

О небывалом нашествии гусениц рассказали жители сразу нескольких городов Подмосковья. Речь, в частности, идет о Балашихе, Раменском и Пушкино. Оттуда поступают сообщения, что парки и скверы атаковала черемуховая моль.

Судя по снимкам, опубликованным в социальных сетях, гусеницы оплетают паутиной небольшие кустарники и деревья, а также некоторые автомобили.

Энтомологи, мнение которых приводит «Подмосковье сегодня», утверждают, что причина роста популяции этого вредителя — теплая зима. Многие гусеницы смогли выжить благодаря высокой температуре и большому количеству снега в зимний период.

Кроме того, явление может быть связано с земляными работами, во время которых были занесены кладки этих бабочек, отметила научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина.

В конце мая портал iz.ru сообщал о том, что тысячи гусениц опутали паутиной кусты и небольшие деревья в Великобритании. Это сделали гусеницы горностайки, которые таким образом спасаются от хищников. В июне они должны были превратиться в бабочек. А в августе британцы столкнуться с новой проблемой — молью на полях.