Гусеницы опутали паутиной кусты и деревья в Британии

Тысячи гусениц опутали густой паутиной кусты и деревья в Британии. Кадры из фильма ужасов попали в соцсети британцев благодаря горностайкам. Гусеницы абсолютно безвредны, таким образом они спасаются от хищников. Увидеть зеленые кусты жители смогут лишь через месяц. К концу июня насекомые станут куколками, а позже — бабочками. В августе британцы столкнутся с новой проблемой — на полях появится моль. Гусеницы горностайки превратятся в вредителя сельскому хозяйству.