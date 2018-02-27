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Ученые опубликовали видео с агрессивной гусеницей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Японские ученые объяснили агрессивное поведение гусеницы лангии — бабочки-бражника, которая обитает в Центральной Азии и на Дальнем Востоке.

По словам специалистов, резкими движениями личинка насекомого противостоит жукам или птицам, которые пытаются навредить ему.

Удерживаясь на опоре, гусеница изгибалась всем телом и наносила удары по противнику острыми челюстями или просто отбрасывала его в сторону. В нескольких случаях она даже откусывала лапы жука.

Отмечается, что во время эксперимента, результаты которого опубликованы в издании Biological Journal of the Linnean Society, личинка бабочки-бражника смогла отразить около 25 атак подряд.

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