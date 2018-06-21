Владелец земли под Хабаровском уничтожил урожай фермерской клубники

Инцидент с уничтожением урожая клубники, выращенной фермерами, произошел в Хабаровском крае. Владелец участка земли, два года безуспешно пытавшийся выселить арендаторов через суд, привязал колесо от трактора к своему внедорожнику и «вспахал» поле плодоносящей ягоды.

«Клубничный самосуд» сняли на видео. По словам фермера Ирины Коровиной, за рулем автомобиля находился Константин Белинский, являющийся уполномоченным представителем губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре.

Мужчина пытается через суд выселить фермеров с участка своей земли, расположенного в районе села Краснореченского. Однако суд защищает права арендаторов, признавая раз за разом их законными.

Под колесами внедорожника и привязанным к нему колесом погибли около 10 тыс. кустов плодоносившей клубники, ущерб составляет более 1 млн рублей, но точную цифру назовут эксперты, передают Vesti.

Фермер написала заявление в полицию, а страница Белинского на сайте правительства региона оказалась недоступна.