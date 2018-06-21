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Приморский школьник продавал лепестки роз и копил на велосипед

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Школьник из Владивостока решил продавать лепестки роз, чтобы накопить на горный велосипед. 13-летний мальчик Рома каждый день выходил с объявлением на станцию «Угольная». За один лепесток он просил 40 копеек. Таким образом, мальчик планировал набрать 30 тыс. рублей, чтобы исполнить свою мечту.

Между тем жители Владивостока, узнав из социальных сетей, о чем мечтает Рома и как идет к своей мечте, решили помочь ему в сборе средств. К акции позже присоединились жители Уссурийска, Сахалинской области и Томска.

В конечном итоге, как отмечает ИА PrimaMedia, этой историей заинтересовались и в Федерации экстремальных видов спорта. Там решили добавить недостающую сумму и купить Роме новый велосипед. Как ожидается завтра, 23 июня, его подарят мальчику. Дата выбрана неслучайно — в этот день во Владивостоке пройдет большой велопробег. Для Ромы это будет сюрпризом.

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