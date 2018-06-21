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Всемирный день испанской закуски тапас проходит в Москве

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Фото: Global Look Press/Alexandra Schuler
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В Москве 21 июня проходит всемирный день тапас. Это испанская закуска, которая отлично сочетается с пивом, сидром или вином.

Существует множество разновидностей тапас — практически у каждого местного бара есть свое фирменное блюдо.

Точное происхождение закуски неизвестно. По одной из легенд, король Альфонсо X просил, чтобы вино сопровождали небольшие порции еды. Кроме того, в Испании существует старинная привычка накрывать бокал хлебом с колбаской, чтобы в напиток не попало какое-нибудь насекомое.

12 мая в Петербурге прошел традиционной праздник в честь котов, проживающих в Эрмитаже. Проект «День эрмитажного кота» был специально разработан сотрудниками музея. Эти животные стали важной частью жизни музея, за ними закрепилось множество легенд.

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